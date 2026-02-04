¸µ¥Û¥¹¥È¾ëºé¿Î¡¢11ºÐÇ¯²¼¥¿¥ì¥ó¥ÈºÊ¤ÎàÎ×·î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥Èá¸ø³«¡ª¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
ºÊ¤ÎÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤ËÊ¸»ú¤¬¡Ä
¡¡à²ÎÉñ´ìÄ®¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥Û¥¹¥Èá¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾ëºé¿Î(48)¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¡ª2/2Æüº£Ìë¤ÏËþ·î¡¡¥¸¥ó¥Á¥«¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¢¡¢¡¢¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤â¤¦¤¹¤°¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë´î¤Ó¤òÊó¹ð¡£
¡¡ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²ÃÅç¤Á¤«¤¨(36)¤ÎÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤Ë¤Ï¡ÖWelcome Baby¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬µ¤µ¤ì¡¢¾ëºé¤ÏºÊ¤ÎÎÙ¤Ç¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¿Æ»Ò3¿ÍÊª¸ì»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ç¥ì¥Ç¥ì¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¾ëºé¤Ï2021Ç¯4·î¤Ë²ÃÅç¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯9·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£