¡ÖËÜÅö¤ËÎÃ¿¿·¯¤Î¤ªÉãÍÍ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¾ÆÆù¥Û¥ë¥â¥óÅ¹¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¡Ö¤ª¡¼¡¼¡¼¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤µ¤¹¤¬¡×
¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬Ë¬¤ì¤¿¾ÆÆù¥Û¥ë¥â¥óÅ¹¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2·î¤â¤¤¤¤·î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²ÍÍ¤´ÍèÅ¹Äº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿·¯¤´°ì²ÈÍÍ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ ÃÝÆâ¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÎÃ¿¿·¯¤Î¤ªÉãÍÍ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ÆÆù¥Û¥ë¥â¥ó èß¤¿¤¯¡×¡£
¡¡ÎÃ¿¿¤È¡¢Ëå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡¢Äï¤Ç²Î¼ê¤ÎÃÝÆâÍ£¿Í¤¬Å¹Æâ¤ÎÊÉ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡Ö°ø¤ß¤Ë·»Ëå3Ì¾¤Ç¥µ¥¤¥ó½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢À§Èó¡¢èß¤¿¤¯¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ®½Å¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÎÃ¿¿¤Ï¡ÖNakijin♡nago Love¡¡Our first trip together as three brothers was a great success♡(¤Ê¤¤¸¤ó♡¤Ê¤´¥é¥Ö 3¿Í·»Äï¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤ÏÂçÀ®¸ù♡)¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç²Æì¤Îº£µ¢¿ÎÂ¼¤äÌ¾¸î»Ô¤òËåÄï¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í♡ÂçÀ®¸ù¤ÎÎ¹¹Ô¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹»÷¹ç¤¦¤ÎÎÃ¿¿¤¯¤ó¤¯¤é¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£