¡ÖÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¸Î¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡õÄ¹ÃËàÃåÊª2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖËã±û¤µ¤ó¤Ë¤Û¤ó¤È»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ïÊ¬¤ÈÇØ¤¬¿¤Ó¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÀáÊ¬¤ËÃåÊª¤òÃå¤ÆÐÊ¤à2¿Í
¡¡2017Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó(µýÇ¯34)¤ÎÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀáÊ¬¡£¤½¤·¤Æ10Ç¯¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤ÎËÙ±ÛÎï²Ó¤È12ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÙ±ÛÒ°¸¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î(48)¡£2¿Í¶¦¤ËÃåÊª¤òÃåÍÑ¤·¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À®Ä¹¤·¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÎ©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖËã±û¤µ¤ó¤Ë¤Û¤ó¤È»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÇØ¿¤Ó¤¿¤Í¡£À¨¤¯ÑÛ¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¿ïÊ¬¤ÈÇØ¤¬¿¤Ó¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡10Ç¯¤Ë»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¤ÈËã±û¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤·¡¢11Ç¯¤ËÎï²Ó¡¢13Ç¯¤ËÒ°¸¼¤¬ÃÂÀ¸¡£17Ç¯¤ËËã±û¤µ¤ó¤¬Æý¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Îï²Ó¤Ï19Ç¯¤Ë»ÍÂåÌÜ¡Ö»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡×¤ò½±Ì¾¤·ÉñÍÙ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ÏËÜÌ¾¤ÎËÙ±ÛÎï²Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ò°¸¼¤Ï22Ç¯¤ËÈ¬ÂåÌÜ¡Ö»ÔÀî¿·Ç·½õ¡×¤ò½±Ì¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£