俳優の川上麻衣子（59）が、スウェーデンの家の一番好きな場所を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】川上麻衣子のスウェーデンの家や自宅ショット

これまでもInstagramで、「猫と暮らしていると、新聞を読むのは至難の業となります」とつづった日常の動画や、白を基調としたおしゃれな自宅リビングなど、プライベートについて発信してきた川上。

2026年1月27日の投稿では、出身地であるスウェーデン・ストックホルムの家に到着したことを報告。部屋の様子を動画で公開すると、「落ち着けるおうちが2つの国にあるのが羨ましいです」「ホテルではなくて、ご自宅なのですね⁉かっこいい」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

スウェーデンの自宅での写真に反響

2月3日の更新では、街並みが見える大きな窓の前で撮影した自撮りショットを披露。「ストックホルムのお部屋で私が1番好きな場所。朝も夜も暇さえあれば、ここで景色を眺めています」とつづっている。

川上の投稿には、「とってもステキです」「やっぱり麻衣子さんはオシャレだね。毎日こんな景色見てたらセンス良くなるよねー！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）