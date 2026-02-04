【ファミマ】パンの耳を活用した「チキンときのこのパングラタン」東海地区で発売
ファミリーマートは2月10日、「ファミマルKITCHEN」のサンドイッチ製造過程で発生する「パンの耳」を活用した「チキンときのこのパングラタン」(398円)を、東海地区(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部)のファミリーマートで発売する。
「チキンときのこのパングラタン」(398円)
同社では、サンドイッチに使用するパンのふんわりした食感を追求するため、サンドイッチの製造ラインでパンをスライスし、パンの耳を切り落としている。そのパンの耳をバターの風味豊かにこんがりと焼き上げることで、風味と食感を引き出した。そこに、生クリームを使用し濃厚でコクのあるベシャメルソース、鶏・きのこ・玉ねぎの旨みを凝縮したソテー、そしてとろけるチーズを合わせ、濃厚な味わいに仕上げた。本商品の販売により、期間中に約1.5トンのパンの耳を有効活用し、食品ロスの削減につなげる。
