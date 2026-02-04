声優・アーティスト 岡咲美保、今年5月開催 1stライブツアー ビジュアル＆ライブ特設サイト公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優として、今月2月27日に劇場版が公開となる「転生したらスライムだった件」で主演・リムル＝テンペスト役、4月にKアリーナ横浜にてライブを開催する「アイドルマスター シャイニーカラーズ」にて市川雛菜役を務め、昨年開催の第19回声優アワードでは主演声優賞を受賞するなど、話題を欠かすことなく現在大活躍中の声優・アーティストの岡咲美保。

今年5月より初となるライブツアー「Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo」を開催。こちらのライブビジュアルが公開となった。ライブタイトルの“ジェット”をモチーフにしたロケットがビジュアルやロゴにあしらわれているキュートな内容に。ぜひ5月のライブ当日も楽しみにしてほしい。また、明日2月3日（火）正午からanimeloチケット先行がスタート。チケットにはグッズ付きチケットの販売も予定しており、限定アクリルスタンド・バックステージ/コメント映像を視聴できる限定Mカードのセットを手に入れることができる。（絵柄は大阪・東京で異なった内容を予定）ぜひこちらのチケットもゲットしてほしい。

更にライブ特設サイトもあわせてオープン。ライブ情報など基本情報が網羅されており、後日ライブグッズ情報なども公開予定。

今回のライブは今月2月25日（水）リリースとなる2nd Mini Album「MY GLEAM」を引っ提げた内容になっている。アルバムタイトルの「GLEAM」は意味の通り、「きらめき」「輝き」という意味を持ち、岡咲美保自身の表面と内面の輝きを象徴的に表現した5曲が収録。11月にデジタル配信した「きゅんきゅるかわいい」、12月に配信の「ともだちごっこ」、更にリード曲「HAPPY LUCKY JET!!」はロックバンド・UNISON SQUARE GARDENの田淵智也が手掛けた曲になっており、現在各音楽サービスにて先行配信及びミュージックビデオも公開中。ほかには「アイドルマスター シャイニーカラーズ」などに楽曲提供をしている園田健太郎による「Tictac」、そして、ボカロP・のぼる↑の楽曲「白い雪のプリンセスは」のカバーといった彩り豊かな楽曲が集結した。

今年2026年9月にはアーティストデビュー5周年を迎える岡咲。さらなる勢いを持って大きく飛躍する彼女の姿にぜひ注目してほしい。

●ライブ情報

Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo

＜大阪公演＞

2026年5月6日(水祝) 15:30開場/16:30開演

会場：大阪・GORILLA HALL OSAKA

席種・料金：

全席指定

・グッズ付きチケット：\12,000（税込）

・一般チケット：\8,000（税込）

公演に関するお問い合わせ：

サウンドクリエーター TEL：06-6357-4400（月〜金12:00〜15:00）

＜東京公演＞

2026年5月10日(日) 16:30開場/17:30開演

会場：東京・豊洲PIT

席種・料金：

全席指定

・グッズ付きチケット：\13,000（税込）

・一般チケット：\9,000（税込）

公演に関するお問い合わせ：

キョードー東京 TEL：0570-550-799(平日11:00〜18:00 / 土日祝10:00〜18:00)

※入場時ドリンク代別途必要

※3歳以上有料

※お一人様４枚まで

※グッズ付きチケット、一般チケットはランダムでの配席となります。

※グッズ付きチケットのグッズは限定アクリルスタンド・バックステージ/コメント映像を視聴できる限定Mカードのセットとなります（絵柄は大阪・東京で異なります）

※お申し込みにはイープラス会員登録（無料）が必要です。

※スマチケでの発券となります。

スマチケご利用ガイドはこちら

https://eplus.jp/sf/guide/spticket

ライブ特設サイト

https://okasakimiho.com/live/happyluckyjet/

●リリース情報

2nd Mini Album

『MY GLEAM』

2026年2月25日発売

【初回限定盤（CD＋Blu-ray）】



品番：KICS-94245

価格：￥8,250（税込）

【通常盤（CD only）】



品番：KICS-4245

定価：￥2,750（税込）

＜CD＞

1.ともだちごっこ

作詞・作曲・編曲：塚田耕平

2.白い雪のプリンセスは

作詞・作曲：のぼる↑・編曲：佐藤厚仁

3 .Tictac

作詞・作曲・編曲：園田健太郎

4.きゅんきゅるかわいい

作詞：真崎エリカ 作曲・編曲：本多友紀（Arte Refact）

5 .HAPPY LUCKY JET!!

作詞・作曲：田淵智也 編曲：ハマダコウキ

＜Blu-ray＞

1. HAPPY LUCKY JET!! Music Video

2. MAKING

3. 「Miho Okasaki 3rd LIVE 2025 〜ハートシェイキング〜」ライブ本編映像

リリースイベント、早期予約キャンペーン、インターネットサイン会・オンライントークなどのお知らせが公開中！

詳細はこちら

https://okasakimiho.com/news/

●配信情報

デジタルシングル

各音楽サービスにて配信中！

「きゅんきゅるかわいい」

作詞：真崎エリカ 作曲・編曲：本多友紀（Arte Refact）

配信一覧はこちら

https://okasakimiho.lnk.to/kyunkyurukawaii

「ともだちごっこ」

作詞・作曲・編曲：塚田耕平

配信一覧はこちら

https://okasakimiho.lnk.to/tomodachigokko

ライブアルバム

「Miho Okasaki 3nd LIVE 2025 〜ハートシェイキング〜」

各音楽サービスにて配信中！

配信一覧はこちら

https://okasakimiho.lnk.to/3rd-live-streaming

＜岡咲美保プロフィール＞

声優として「転生したらスライムだった件」で主演・リムル＝テンペスト役を務め、第19回声優アワードで主演声優賞を受賞。さらに「アイドルマスター シャイニーカラーズ」で市川雛菜役として出演したライブイベントで高い歌唱力が脚光を浴び、2021年9月に1stシングル「ハピネス」でアーティストデビュー。精力的に活動を続け、2025年7月には1stミニアルバム「SHAKING」リリースし、3rdワンマンライブをKT Zepp Yokohmaにて開催。多幸感溢れる世界観と、会場を一体にするライブパフォーマンスで観客を魅力している。

関連リンク

岡咲美保オフィシャルサイト

https://www.okasakimiho.com