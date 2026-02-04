PT-HTQ20J

パナソニック コネクトは、新光源技術によりパナソニックで初めて、Rec.2020色域に対応した1チップDLP RGBレーザープロジェクター「PT-HTQ20J」を2026年度第3四半期(10～12月)に発売する。4K解像度で、光出力は20,000lm(暫定)。価格はオープン。

デジタルミュージアム、体験型アトラクションなどのイマーシブエンターテインメントでは、4Kコンテンツを用いた演出がますます普及しつつあり、今後はAI技術を駆使した作品増加が見込まれるなど、解像度だけでなく、色域においても従来以上の品質が求められている。

しかし、色域規格であるRec.2020のほぼすべての色に対応したプロジェクターはまだ少ない。そこで、パナソニックで初めてRec.2020色域カバー率95%以上を実現したプロジェクターとしてPT-HTQ20Jが開発された。

新光源技術を駆使して色域を拡げることにより、さまざまなコンテンツを彩色豊かに描き出し、エンターテインメント演出の没入感アップに貢献するという。また、上位モデルの機能・オプションに対応することで、現場作業のスムーズ化、多様な設置環境への対応、本番での安定運用といったニーズにも応える。

光源はRGBレーザーを使った新技術「VIVID PRIME」を搭載。再現可能な色域が大幅に拡がった。また、VIVID PRIMEはRGBレーザーに蛍光体ホイールを加えた独自設計で、RGBレーザーのみ搭載したPure RGBレーザープロジェクターに比べ、従来コンテンツの主流であるRec.709の色域で映像を投写した場合も、中間色域の階調を保ったままコンテンツを投映可能。

こうした色域表現に、20,000lmの高輝度、2軸画素シフト技術「クワッドピクセルドライブ」が可能にする4K解像を組み合わせている。さらに、階調段差を6レベルで緩和できる進化した「グラデーションスムーザー」も搭載。レインボーノイズも低減している。