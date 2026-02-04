２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんの近影が話題になっている。

ヨナさんは４日までにインスタグラムで「レディディオールバッグ」と高級ブランドのハンドバッグを持ち、花柄の白いワンピースを着た姿を投稿した。昨年９月に３５歳となったヨナさん。１４年ソチ五輪で銀メダルを獲得後、現役を引退。２２年１０月に声楽家のコ・ウリムさんと結婚している。氷上で見せた表情とはまた違う上品でお嬢様系の雰囲気にガラリ。

フォロワーは「うわー、とてもきれい。もう春が来たかと思った」「あららら なんという美しい」「エレガントな美人」「優雅」「本物の高級バッグは初めて見た」「モデル」「本当に…名画そのものです」「クラシカルでエレガントなドレスがとてもよく似合う」「いつまできれいなの」「めっっっっっっちゃ綺麗」などの声を書き込んだ。

６日から始まるミラノ・コルティナ五輪を前に、国際スケート連盟の公式ＳＮＳでも４日、「２度のオリンピック。２つのオリンピックメダル。不滅の伝説。キム・ヨナは２大会連続でオリンピックメダルを獲得し、フィギュアスケートに時代を象徴する足跡を残した。次にオリンピックの氷上で新たな歴史を刻むのは誰か？」としてヨナさんの五輪でのショットが掲載されるなど注目が集まっている。