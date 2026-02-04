橋本環奈、着物姿で27歳の誕生日を報告 “新たに始めたもの”も明かす「年々自分の健康を気にしてますが、今は…」
俳優の橋本環奈が3日、自身のXを更新。27歳の誕生日を迎えたことを着物姿の写真を添えて報告した。
【写真】「大人な感じになって素敵です」橋本環奈が披露した着物姿＆たまごっちの写真
橋本は「27歳になりました。たまごっち始めてみました。ふふふ 年々自分の健康を気にしてますが、今はたまごっちの健康を気にしてます♪」と報告し、「もう27歳かー。早い。1年経つのってあっという間だなぁ〜でもいつだって、今を楽しく生きていきたいと思います！」と新たな1年への意気込みをつづった。
さらに、リプライで「フォレストです」とたまごっちの写真も披露。
これらの投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「お着物がお美しい」「自分の健康も、たまごっちの健康も大切にできるの素敵です」「大人な感じになって素敵です」「奇遇ですね、いつか環奈ちゃんと通信したいなぁ」「環奈ちゃんと一緒の持ってるの嬉しい」「同じの買います」などの反響が寄せられている。
