2026年 第50回エランドール賞の授賞式が行われ、受賞者の岡山天音さん、夏帆さん、佐藤二朗さん、郄石あかりさん、松村北斗さん、芳根京子さんらが登壇しました。



「プロデューサー賞／田中・平田賞」を受賞した、映画「国宝」の村田千恵子さんは、猖榲に素晴らしい小説で、素晴らしい監督で、素晴らしい主演俳優でというところなんですけれども。やはり製作費もかかるし、難しい題材なので、成立するのかなと色んな人にも思われましたし、私自身もどう作っていくのがいいのかっていうのが悩んだところはあったんですけれども、その過程をずっと見守ってくれて、支えてくれた株式会社アニプレックス、そしてそのチームの皆に本当にお礼を申し上げたいと思っています瓩函感謝に溢れたスピーチを披露しました。







そんな村田さんをお祝いするために駆けつけたのは、映画「国宝」で主演を務めた吉沢亮さん。







吉沢さんは、狢偲弔気鵑箸郎２鵑旅駟もそうですし、キングダムシリーズだったり、他の作品でもたくさんご一緒させていただいていて、非常に愛情を持って作品を支えてくださっている姿をいつも見させていただいている。今回、このような栄誉ある場でお祝いさせていただけることを非常に嬉しく思っております。今後もたくさんの作品で現場でお会いできることを、楽しみにしております瓩函村田さんへメッセージを送りました。







そのほか、TBSドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の杉田彩佳さん、丸山いづみさんも「プロデューサー賞／田中・平田賞」を受賞しています。



【担当：芸能情報ステーション】