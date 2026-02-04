歌舞伎俳優の中村芝翫（60）の妻で、俳優の三田寛子（60）が“激変”ショットを披露し、「ビックリ」「かっこいい！」などのが寄せられている。

【映像】三田寛子の“激変”ショットや家族写真

これまで、プライベートな一面をInstagramで発信してきた三田。結婚式に参加した際の家族ショットや、2025年11月に長男・中村橋之助（30）との婚約を発表した元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）とともに、成駒屋恒例のおせちを仕込む姿なども公開してきた。

“激変”ショットに驚きの声

2026年2月2日の更新では、これまでの黒髪ボブから一変した金髪姿を公開。「仮装して厄を払いし、新しい年を迎える『節分の夜にお化け』。あすの立春からは、新しいサイクルの始まり始まり。新たに生まれ変わる気持ちでがんばります。実際金髪にしたいけど、なかなかできないからちょっと写真だけ髪の色変えてみました」とつづっている。

激変した三田の姿にファンからは「金髪にされたのかとビックリしました」「30代と言われても信じてしまうくらい、お綺麗ですね」「かっこいい！3人の息子さんの母親とは思えない！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）