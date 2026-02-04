¿©»ö¤ÈÄ´À°¤ÇÁª¼ê¸å²¡¤·¡¡JSC¡¢»Ù±çµòÅÀ¸ø³«
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊJSC¡Ë¤Ï4Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î»Ù±çµòÅÀ¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¤ÎÁª¼êÂ¼¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢ÏÂ¿©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿©»ö¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÀßÈ÷¤òÄó¶¡¡£ÆüËÜ¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤À¿©ºà¤ä´ï¶ñ¤â¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡¡Ìó350Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎÁÍý¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¼Ú¤êÀÚ¤Ã¤Æ²þÁõ¤·¡¢¸òÂåÍá¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤âÀß¤±¤¿¡£¹ñ¤Î¶¯²½»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î2012Ç¯²Æµ¨Âç²ñ¤«¤é¸½ÃÏ¤Ë»Ù±çµòÅÀ¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÎÀßÃÖÈñÍÑ¤Ï¡¢»³´ÖÉô¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤ò´Þ¤á¤ÆÌó7²¯2ÀéËü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¡£¡£