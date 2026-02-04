2月いっぱいで閉店する名古屋駅前の名鉄百貨店。最終セールは賑わっていますが、意外な展開も見せているんです。名古屋の表玄関がどう変わるのか取材してきました。

（名古屋鉄道 髙粼裕樹社長 去年12月）

「公共交通の利便性向上と魅力ある街づくり・地域づくり、これに取り組む姿勢は私の中で今後も決して揺らぐことはありません」

予想外の建設コスト高騰で見直しとなった、名鉄名古屋駅の大規模再開発。計画は一旦止まりましたが、駅前の顔だった名鉄百貨店は予定通り2月いっぱいで閉店します。

“閉店セール”に開店前から並ぶ人も

（友廣南実アナウンサー 4日午前9時半ごろ）

「開店30分前です。名鉄百貨店前には、多くの人がずらっと並んでいます。もうすでに30人を超えているということです」



昨年11月から始まった閉店セールには、この日も多くの人が足を運びました。

（岡崎市から）

Q.きょうは何を目当てに？

「マフラーを買いに来た」

Q.名鉄百貨店が閉店にすることについては？

「長年愛着があったので寂しい。まだ信じられない、当たり前にあるので」

｢手袋｣や｢傘｣などが通常価格の6～8割引きに

（友廣）

「午前10時です。開店しました、ものすごい人です。その中でも、ひときわ集まっている場所は、こちら手袋1100円」



午前10時の開店時間に合わせて訪れた買い物客は約1000人。手袋が1100円、折りたたみ傘も1100円と、以前の値段の6～8割引きで飛ぶように売れていきます。

（客）

「傘が広告にのっていたので（来た）。安い！」



「ついついバーゲンにやられてカバンを買ってしまった」

Q.3つでいくら？

「（マフラー2つとカバン1つで）1万円を切っていた」



ほかにも、ネクタイが最大8割引の1100円となるなど、まさに「売り尽くし」です。

「ナナちゃん」がデザインされた限定品も発売

熱気はほかにも…



紀ノ国屋はきょう4日から、「ナナちゃん」がデザインされた保冷巾着付きのランチバッグを閉店セール用に発売。ピンクとネイビーの2色で各150個限定ですが、開店1時間ほどでネイビーが完売。ピンクも午後には完売しました。

えびせんべいで有名な桂新堂では「ナナちゃんオリジナル缶」を100缶限定で用意しましたが、こちらも完売です。



（客）

「名鉄百貨店がなくなってしまうので、記念に1ついいかなと。残念です。（百貨店が）また復活してくれることを祈っている」

百貨店の1階と地下1階は営業継続の方向で検討

6階に設置されたメッセージボードには、別れを惜しむだけでなく営業継続を望む声も。

名駅前の賑わいが消えてしまうことへの心配もありますが、実は…



（友廣）

「一部で商業活動を継続する予定なんですが、それが地下1階と地上1階です」



名古屋鉄道は、百貨店の1階と地下1階で小売り営業を継続する方向で検討していて、一部の店舗と交渉を進めているということです。1954年開業、70年あまりの歴史を誇ってきた百貨店の小さな灯は残ることになりそうです。