5年連続でミシュランのビブグルマンを受賞している日本のピザ店がニューヨークに進出しました。「東京スタイルピザ時代の幕開け」として注目されています。

【映像】NYに「東京スタイル」のピザ店進出（現地の映像）

東京・六本木などに店舗を構えるピザの人気店PizzaStudioTamakiは3日、ニューヨークで正式なオープンの前に期間限定で出店しました。1万2000人の応募を経て、限定予約のおよそ100席は満席となりました。

親松聖リポ「お店の看板メニュー、ピッツァタマキをいただきます。生地の香ばしさとスモークされたチーズのコク、トマトの甘さが一体となって、本当に最高です」

オリジナルブレンドの小麦粉を日本から輸入するなどこだわったピザに、本場、ニューヨークでも絶賛の声が上がりました。

地元客「NYピザより薄くて軽い食べ応えね。ふわっとした感じ。NYピザはすごく厚くてくどいの」「間違いなくNYで人気が出るよ。NYのピザは競争率が高いけど、勝てるチャンスは十分ある。年末まで毎週食べに来たいくらいだよ」

ニューヨーク・タイムズなどは「ニューヨークの東京スタイルピザ時代の幕開け」「ピザは外科手術の様な精密さで洗練されている」と報じていて、この春に本格的にオープンします。

玉城翼オーナーシェフ「食感や香ばしさ、塩加減などをすごく自分の中ではテーマとして考えています」「ニューヨークでピザといったら国民食なので結構高い壁があると思うんですけど、物おじせず、気楽な感じでやっていきたいという思いはあります」（ANNニュース）