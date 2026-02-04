【「救い、巣喰われ」書店フェア】 2月12日より開催

マイクロマガジン社は、同社が刊行するコミックレーベル「コミックRouge」で連載中のマンガ「救い、巣喰われ」のドラマ放送・配信開始を記念して、2月12日より書店フェアを開催する。

また、1～4巻が実写ドラマの写真を使用したメディア化記念帯で登場する。フェア、メディア化記念帯いずれも、書店により展開時期が異なり、一部書店では取り扱いがないため注意していただきたい。

書店フェア詳細

フェア対象タイトルから1冊購入ごとに「描き下ろしイラストカード（非売品・1種）」が1枚もらえる。

特典：描き下ろしイラストカード（非売品・1種）

対象期間：2月12日～

※特典がなくなり次第終了。

□対象書店リスト

フェア対象書籍

「救い、巣喰われ」1～4巻

漫画：カモ

原作：琴子

※敬称略

定価：1～3巻 748円、4巻 792円

救い、巣喰われ 1

救い、巣喰われ 2

救い、巣喰われ 3

救い、巣喰われ 4

【「救い、巣喰われ」ストーリー】

偏愛×執着──

壊れるほど、愛している。

駆け出しアイドルの天は、同じアイドルグループの仲間から嫌がらせを受ける日々を送っていた。

そんな中、人気俳優の宝生アキと出会い、アキが出演するドラマの代役をやることになる。

彼女の演技者としての才能を見出すとともに、アキの嗜虐心が疼きはじめた……。

二人の偏った愛の行く末とは――。

ドラマ放送情報

【STORY】

駆け出しアイドルの南瀬天（阪口珠美さん）は、仲間の嫌がらせに耐える日々を送っていた。そんな中、偶然出会った人気俳優・宝生千秋（NOAさん）のドラマで代役を務めることになり、2人の運命が動き出す。

千秋は、悪友・浬（阿久根温世さん）から、“天を落とせるか”賭けを持ち掛けられイタズラに天に近づくが、次第に彼女の純真さに惹かれていく。

そして、愛情は徐々に独占欲に変わり、愛と執着の境界が壊れ始めるー

スタッフ

出演：NOA

阪口珠美 阿久根温世（ICEx）

田中幸太朗 青島心 上原あまね 鈴木秀脩 / 遊井亮子 坪倉由幸

監督：酒見アキモリ、佃 直樹、塚田芽来

脚本：遠山絵梨香

制作プロダクション：メディアプルポ

製作：「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS

放送情報

ドラマ特区「救い、巣喰われ」

【MBS】

2月12日より毎週木曜 深夜0時59分～

※第1話は2月12日（木）深夜1時9分～、第2話は2月19日（木）深夜2時33分～

【テレビ神奈川】

2月12日より毎週木曜 よる11時30分～

【チバテレ】

2月13日より毎週金曜 よる11時～

【テレ玉】

2月18日より毎週水曜 深夜0時30分～

【とちテレ】

2月19日より毎週木曜 よる11時30分～

【群馬テレビ】

2月19日より毎週木曜 深夜0時～

【配信】

TVer、MBS動画イズムで見逃し配信

FODにて独占見放題決定

□公式HP

