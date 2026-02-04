【肉屋の台所】A5黒毛和牛の焼肉食べ放題コースが29％オフ！2月9日「肉の日」のお得企画は先着29人限定。

焼肉食べ放題専門店「肉屋の台所」は、2026年2月9日限定で「肉屋の台所コース」が29％オフになる特別キャンペーンを実施します。

電話予約限定で各店舗先着29人だけが特別価格に

肉屋の台所では2月・8月・11月の年3回を「スペシャル肉の日月」と位置づけ、その他の月の肉の日キャンペーンより還元率が高いキャンペーンを行っています。

2月9日の「肉の日」限定で、A5黒毛和牛の焼肉を中心とした食べ放題の看板コース「肉屋の台所コース」が、通常価格6050円のところ29％オフの4300円でお得に楽しめます。

電話予約限定、各店舗先着29人だけが特別価格に。利用は2人以上で、定員に達し次第予告なく終了します。

なお、このキャンペーンでは、「ソフトドリンク飲み放題」（490円）、「アルコール飲み放題」（1100円、新宿東口2号店は1650円）のいずれかの「飲み放題プラン」を別途注文することが必須となっています。

実施店舗は、新宿店、新宿東口2号店、渋谷宮益坂店、渋谷道玄坂店、飯田橋店、上野店、上野公園前店、五反田店です。

そのほか、詳細条件や対象店舗、最新の受付状況は、公式サイトのキャンペーンページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部