北部を中心に記録的な大雪となっている県内。



大館市では特産の比内地鶏を飼育するビニールハウスの倒壊が相次いでいます。



被害額は2,500万円以上にのぼっていて、今後の出荷への影響も懸念されています。



先月31日に、ここ5年で最大となる129センチの積雪を記録した大館市。



比内地鶏を生産している高橋浩司さんは、7棟のビニールハウスで最も多い時季には7,000羽を飼育しています。





しかし連日の大雪で、1棟が雪の重みで倒壊。20年以上前に生産を始めてから初めてです。高橋浩司さん「朝起きて、ハウスの雪かきに来たんですけど、来たらもうつぶれていましたね」「これ12月いっぱいに出荷した（比内地鶏が入っていた）ハウスなんですよ、で、春先にまたヒヨコが入る予定ですので、それまでには解体して新しいハウスを建てるしかないですね」業者の見積もりでは、建て替えに必要な費用は約70万円。中にあった備品が壊れていれば、出費はさらに増える見通しです。高橋さんによりますと、JAあきた北の比内地鶏生産部会に所属する生産者約20人のうち、今シーズンだけで高橋さんを含め7人がハウスの倒壊被害にあっています。今後の出荷に影響が出る可能性も否定できないといいます。高橋浩司さん「できれば協力しながら手伝いながらやりたいなというような考えはありますけど、みなさん自分のところが忙しくてそこまで手が回らなかったと思いますね、それがちょっと残念に思ってます」「できれば少しでも助けてもらえればありがたいですけどね」エサ代や資材価格の高騰で経営が厳しさを増す中で見舞われた、雪による被害。大館市は県と協議しながら支援について検討する方針です。