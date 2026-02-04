WANIMAの書き下ろしの新曲「フルボコ」が、2月26日よりNetflixにて全世界配信されるアニメ『刃牙道』のオープニングテーマに決定した。

『刃牙道』は、アニメ『刃牙』シリーズの最新作であり、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて連載された板垣恵介による同名コミックを原作としたアニメ。メンバーは『刃牙』ファンであり、シリーズを愛読してきたからこそできあがった今楽曲は、『刃牙道』の世界観からインスパイアされたハードで熱いメッセージの楽曲となっている。

今回の発表にあわせて、『刃牙道』のメインPVが公開。こちらでは楽曲の一部を聞くことができる。

・KENTA（Vo/Ba） コメント

幼い頃から「刃牙シリーズ」を読んで観て育ち、常識を超えた世界観や数々の名シーンに興奮して、仲間たちと真似してきました。宮本武蔵編の“生き様そのものが戦い”という感覚に、フルボコにされながらも立ち続ける気持ちを重ねて書いた曲です。この作品に関われて嬉しいです。感謝しています。

