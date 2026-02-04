世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、韓国発の7人組ボーイズグループ・BTSによるカムバックイベント「BTS THE COMEBACKLIVE | ARIRANG」を3月21日午後8時に世界同時ライブ配信する。

（関連：【動画あり】BTS・ジンら、K-POPアイドルの飲酒動画はなぜバズる？）

2013年のデビュー以来、世界で最も情熱的なファンコミュニティのひとつを築き上げてきたBTS。22年からはメンバーが兵役義務を果たすためグループ活動を休止していたが、25年までに全員が兵役を終えたことで活動を再開。今年3月20日午後1時（日本時間）に待望のニューアルバム『ARIRANG』の世界同時リリースが控えている。

今回のイベントは同アルバムのリリースを記念したもので、韓国・ソウルの光化門広場のステージにカムバックする7人の姿をNetflixが独占配信。なお、韓国から世界同時配信されるライブイベントは史上初とのこと。

さらに、3月27日には、『ARIRANG』の制作過程に密着した長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』が独占配信される。再び集結したBTSが再結成に向けて動き出す姿を追うとともに、7人の韓国人メンバーがいかにして世界的なアイコンへと変貌を遂げたのか、その軌跡を振り返る内容になっている。

「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」フォーマット：ライブ配信：3月21日午後8時（日本時間）監督：ハミッシュ・ハミルトンエグゼクティブ・プロデューサー：HYBE、BIGHIT MUSIC、ガイ・カリントン、ギャレット・イングリッシュ、ケヴィン・ハーマンソン制作：Done + Dusted※このイベントはチケット制で、詳細は追って発表。

『BTS: THE RETURN』フォーマット：映画配信：3月27日監督：バオ・グエンエグゼクティブ・プロデューサー：マーク・ブラッティ、メリッサ・ロブレド、シン・ソンジョン、ニコール・キム、ケウォン・ソ、ジェームス・シンプロデューサー：ジェーン・チャ・カトラー、バオ・グエン、R.J.カトラー、イリース・パールシュタイン、トレバー・スミス、チュンゴン・イ、ナム・キムジョ、セジュン・イ制作：This Machine、HYBE、EAST Films

（文＝リアルサウンドテック編集部）