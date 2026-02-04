嵐 二宮和也がCMキャラクターを務めるサントリー「こだわり酒場」の新CM発表会に登壇した。

酒場の大将のような姿で登場した二宮。「今年1月2日に僕のおじいさんの墓参りに新年のあいさつに行きまして」「帰り道、高速道路が渋滞していて、『下道か……』と帰ったときに皇居を通らないといけない道になりまして。そうしたら皇居で新年のごあいさつをしているので『迂回してください』と言われて、半蔵門に迂回したら急に道にいる人たちに写真を撮られまくって……」「しかも、それがとんでもない数で。とりあえずオンの顔をしていた」と新年のハプニングを語り、その時の“オン顔”を再現した。

しかし、「信号待ちをしていたらなんかレンズの方向が僕じゃないな」と気付き、振り返ると皇居から皇族が出るタイミングだったそうで、二宮の車の後ろにその車が着く展開に。まさかの展開に「先導しているみたいになっちゃった（笑）」「とりあえず先導してる雰囲気で赤坂まで行きました」と語った。

二宮は、「嵐もコンサートがあるし、そちらのリハーサルも徐々に始まり」と嵐の近況を報告。「ごきげんな晩酌時間」がテーマの商品にかけて「色々な人たちを“ご機嫌”にしたいなと思いますし、これまで待ってくださった方々が本当ににたくさんいるので、その人たちをご機嫌に（できれば）」と嵐のラストツアーについて語った。

