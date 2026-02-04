【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 2月4日（水）～9日（月）雪雨シミュレーション【気象庁 4日午後6時】
気象庁によりますと、きょう（４日）中国地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。山口県では昼過ぎからは気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなる所がある見込みです。
【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 2月4日（水）～9日（月）雪雨シミュレーション【気象庁 4日現在】
きょう（4日）四国地方は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。
雪と雨のシミュレーションでは7日（土）から８日（日）にかけて日本海側を中心に広い範囲で雪雲の予報となっています。四国地方でも一部地域で雪雲がかかる予想となっています。
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
▶４日（水）～９日（月）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像
４日（水）
【中国地方】
広島県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
岡山県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
山口県は高気圧に覆われておおむね晴れとなりますが、昼過ぎからは気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなる所があるでしょう。
鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
島根県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
【四国地方】
香川県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
愛媛県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
高知県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
徳島県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
５日（木）
【中国地方】
広島県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。
岡山県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。
山口県は気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りで、雨が降る所があるでしょう。
鳥取県は引き続き高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
島根県は東部と西部では気圧の谷や湿った空気の影響で曇る見込みです。隠岐では高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
【四国地方】
香川県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。
愛媛県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。
高知県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。
徳島県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。
６日（金）
７日（土）
８日（日）
９日（月）
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。