「Naturaglacé」は、2月4日よりポケモンコレクションの先行発売をスタートした。

「Naturaglacé」は天然由来成分100％が特徴のコスメブランドだ。肌に優しく、石けんで落とすことができる。今回のポケモンコレクションでは、それぞれのポケモンにインスパイアされたアイテムがラインナップされている。以下、各商品を紹介していく。

日焼け止め化粧下地『ナチュラグラッセメイクアップ クリーム モイストP』は3種類が用意された。

ピカチュウをモチーフとした「ナチュラルベージュ」、ラッキーをモチーフとした「ラベンダーピンク」、シャワーズをモチーフにした「ウォータリーブルー」がラインナップされている。「ウォータリーブルー」はポケモンコレクション限定カラーだ。

フェイスパウダー『ナチュラグラッセスキンケアシールド プレストパウダーP』はミュウをモチーフとしている。

ミュウを思わせる「ミラージュピンク」のカラーで、ポケモンコレクション限定カラーとなっている。毛穴や凹凸をカバーしつつ、華やかな血色感と透明感を与える。

日焼け止め乳液・メイクアップベース『ナチュラグラッセUVプロテクションベースP』はカビゴンがモチーフとなっている。

カビゴンの白い部分を思わせる「クリアベージュ」によって、素肌に馴染みつつ、紫外線・ブルーライト・近赤外線をカットし、スキンケアも合わせて行ってくれる製品だ。「クリアベージュ」もポケモンコレクション限定カラーとなる。

メイクアップベース『ナチュラグラッセポアレス スムース プライマーP』ではブラッキーがデザインに採用されている。毛穴を埋め、メイクを崩れにくくする。

ポケモンコレクションは、公式オンラインショップなどで先行販売を開始している。全国で発売される一般販売は2月18日からだ。またポップアップストアが2月4日から11日まで渋谷「RAYARD MIYASHITA PARK」で開催中だ。

