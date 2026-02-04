今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第88回（2026年2月4日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

「ごめんなさい。私、異人だから」

石を投げられたショックで寝込んでいるトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）。

ヘブン（トミー・バストウ）が枕元に寄り添っている。なんて愛情深い旦那さんであろうか。

虫の声がしている。

「勝手に貴婦人などと持ち上げておいて」と別室では司之介（岡部たかし）が町の人たちの手のひら返しに憤懣（ふんまん）やる方ない顔をしている。フミ（池脇千鶴）は娘を思って心を痛めている表情。

そこへヘブンが襖（ふすま）を開ける。トキがようやく寝たので、ママさん、パパさんも休んでくださいと言いに来たのだ。ヘブンもおやすみと、家族が互いに思い合っている。

なんと、家族だけでなく、錦織（吉沢亮）もまだいた。

「心強い」とヘブンはうれしそう。

「私にできることといったら（これくらいのこと）」とあくまでも控えめな錦織。吉沢亮は顔が派手にもかかわらずものすごく控えめに見せることもできる才能がある。

トキは寝たふりをして寝ていない。たぶん、みんなを心配させたくないのだろう。

トキが寝ていると思っているのか、起きていると思っているのかわからないが、ヘブンは「ごめんなさい。私、異人だから」と自分を責める。

ふたり並んで寝ても、心重い夜であったことだろう。

ここで主題歌「日に日に世界が悪くなる」。今日は主題歌がドラマにマッチしてしまっている。

朝になり、ヘブンが出かけに玄関の戸を開けると、前庭がひどく散らかっている。誰かが投げ込んだものらしい。トキに見せたくないので玄関を閉め、「今日はここで」とトキを外に出さないように気遣う。

そこにサワ（円井わん）がすっとんで来る。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）