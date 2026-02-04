Creepy Nuts日本人として史上初の快挙！アメリカレコード協会（RIAA）により日本語詞で2曲のゴールド認定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Creepy Nutsの「オトノケ」が「Bling-Bang-Bang-Born」に続き、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受ける快挙を成し遂げた。日本人としては”史上初”の日本語詞で2曲のゴールド認定という偉業達成となる。

■初の北米ワンマンツアーも決定！

アメリカレコード協会（RIAA）は1952年に設立され、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきた機関。RIAAは公式サイトにて「Bling-Bang-Bang-Born」が2025年2月付け、「オトノケ」が2025年8月付けで50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられる”ゴールド公式認定”を受けたと発表した。

今回の認定は、Creepy Nutsの楽曲が一過性のヒットにとどまらず、海外リスナーから継続的に支持されていることを示す結果となった。

「Bling-Bang-Bang-Born」は、全世界累計ストリーミング再生数9億回を突破し、Billboard Global 200でトップ10入りを記録。また、「オトノケ」は、Billboard JAPANおよびSpotifyの2025年年間ランキングにおいて、「海外で最も再生された日本楽曲」として選出されている。

2025年秋に開催した初のアジアワンマンツアーでのパフォーマンスも好評で、グローバルでの評価が高まるなか、すでにアナウンスされていた4月アメリカ・カリフォルニア州コーチェラ・バレーで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Festival 2026』への出演に加えて、ニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡る初の北米ワンマンツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』が開催されることも先日発表。

確かな実績をもって海外へと歩みを進めるCreepy Nutsの動向に、今後も大きな注目が集まりそうだ。

