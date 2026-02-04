佐々木李子、自身最大規模ワンマンライブの模様がエムオン!にて全曲独占放送決定
佐々木李子が2025年末に開催した自身最大規模のワンマンライブ『RE;VERSI』が、2月18日22時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送されることが決定した。
■プレゼントキャンペーンの実施が決定
圧倒的な歌唱力と自在な表現力を武器に、憑依系シンガーとして唯一無二の存在感を放つ佐々木李子。次世代ガールズバンドプロジェクト・BanG Dream!から生まれたバンド、Ave Mujicaのドロリス（Gu&Vo）/三角初華役をはじめ、『キラッとプリ☆チャン』（虹ノ咲だいあ役）、『かげきしょうじょ!!』（山田彩子役）など、声優としても活躍している。
そんな彼女が、2025年12月に自身最大規模となる神奈川・KT Zepp Yokohamaでワンマンライブ『RE;VERSI』を開催。エムオン!では、このライブの模様が全曲独占で放送される。
放送を記念して、プレゼントキャンペーンの実施が決定。期間中にスカパー！ サービスでエムオン!単チャンネルを新規で契約し、キャンペーンに応募すると抽選で計4名に「【A賞】お名前を呼んでもらえる！ボイスメッセージ付きチェキ（サイン入り）」「【B 賞】直筆プロフィール帳」がプレゼントされる。
■オンエアリスト
Majestic Catastrophe
Blooming！
ドリームクライマー
Psycho
Freedom
PROVE
Palette Days
君と僕の星
フタリノセカイ
ココロデリシャス (Piano Ver.)
フレンドパスワード (Piano Ver.)
Empty Doll
詩をまく者
Walkin’ Walkin’
豪華絢爛祭
Under the Flag
Daydreamin’
カーテンコールを揺らして
まるでマトリョーシカ
Windshifter
■番組情報
MUSIC ON! TV『全曲独占放送! M-ON! LIVE 佐々木李子 「RE;VERSI」』
02/18（水）22:00～24:00
■関連リンク
キャンペーン詳細
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/27/306037/
MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト
http://www.m-on.j
佐々木李子 OFFICIAL SITE
https://sasakirico.com/