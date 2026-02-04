鈴木愛理、新曲「ただいまの魔法」を一発撮り！「クリックなしでピアノとチェロとせーのでファーストテイクしました」
鈴木愛理が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場し、1月24日に配信リリースした新曲「ただいまの魔法」を披露。
■「ただいまの魔法」は母親への感謝を歌った心温まるバラード
1月にソロで『THE FIRST TAKE』初出演した「初恋サイダー」（第633回）のパフォーマンスが、多くの反響を呼び話題となっている鈴木愛理。
今回パフォーマンスする楽曲は、1月23日より公開中の、自身が単独初主演を務める映画『ただいまって言える場所』の主題歌「ただいまの魔法」。
作詞を鈴木愛理、作曲・編曲をピアニストの清塚信也が担当。15年のアイドル生活を二人三脚で支えてくれた母親への感謝を歌った心温まるバラードとなっている。歌詞に散りばめられている母親からもらった温かい言葉の数々にも注目だ。
今回は作曲・編曲を担当したピアニスト清塚信也とチェリストの遠藤真理を迎えて一発撮りを披露。
『THE FIRST TAKE』第637回は2月4日22時よりプレミア公開。
■リリース情報
2026.01.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ただいまの魔法」
