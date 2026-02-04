「日経225ミニ」手口情報（4日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限5147枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5147枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5147( 5147)
バークレイズ証券 2944( 2944)
SBI証券 6012( 2322)
ソシエテジェネラル証券 1849( 1849)
楽天証券 3598( 1304)
松井証券 508( 508)
三菱UFJeスマート 744( 382)
フィリップ証券 307( 307)
マネックス証券 167( 167)
ドイツ証券 110( 110)
日産証券 99( 99)
JPモルガン証券 35( 35)
インタラクティブ証券 20( 20)
ゴールドマン証券 16( 16)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 206968( 206968)
ソシエテジェネラル証券 89151( 89151)
SBI証券 105399( 53899)
バークレイズ証券 49814( 49814)
楽天証券 57893( 27431)
松井証券 24156( 24156)
サスケハナ・ホンコン 17952( 17952)
日産証券 8247( 8247)
JPモルガン証券 8124( 8124)
三菱UFJeスマート 16240( 7786)
ゴールドマン証券 6578( 6538)
マネックス証券 5219( 5219)
ビーオブエー証券 3684( 3684)
フィリップ証券 2531( 2531)
みずほ証券 2044( 2044)
インタラクティブ証券 2011( 2011)
大和証券 1067( 1067)
モルガンMUFG証券 871( 827)
東海東京証券 697( 697)
BNPパリバ証券 645( 645)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 138( 138)
ソシエテジェネラル証券 86( 86)
フィリップ証券 78( 78)
三菱UFJeスマート 30( 26)
マネックス証券 26( 26)
楽天証券 26( 18)
SBI証券 46( 16)
インタラクティブ証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
ドイツ証券 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース