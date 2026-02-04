「日経225ミニ」手口情報（4日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限8565枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8565枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8565( 7565)
ソシエテジェネラル証券 5780( 5780)
バークレイズ証券 3615( 3615)
SBI証券 3050( 1316)
楽天証券 3144( 1252)
松井証券 439( 439)
野村証券 296( 296)
マネックス証券 293( 293)
三菱UFJeスマート 442( 292)
日産証券 196( 196)
フィリップ証券 155( 155)
ドイツ証券 98( 98)
インタラクティブ証券 46( 46)
岩井コスモ証券 15( 15)
ゴールドマン証券 8( 8)
共和証券 4( 4)
豊証券 4( 4)
みずほ証券 4750( 0)
シティグループ証券 2000( 0)
BNPパリバ証券 1750( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 179692( 179530)
ソシエテジェネラル証券 110122( 110078)
バークレイズ証券 64635( 64635)
SBI証券 83060( 46578)
松井証券 25471( 25471)
サスケハナ・ホンコン 18870( 18870)
日産証券 17758( 17758)
楽天証券 35424( 17288)
JPモルガン証券 10046( 10046)
三菱UFJeスマート 13939( 8209)
ゴールドマン証券 7363( 7273)
BNPパリバ証券 6765( 6647)
ビーオブエー証券 6414( 6414)
モルガンMUFG証券 4607( 4607)
野村証券 4217( 4175)
マネックス証券 4107( 4107)
広田証券 2904( 2904)
みずほ証券 2507( 2486)
インタラクティブ証券 2149( 2149)
フィリップ証券 1758( 1758)
SMBC日興証券 21( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 92( 92)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
フィリップ証券 53( 53)
SBI証券 28( 20)
楽天証券 34( 10)
松井証券 10( 10)
ドイツ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 11( 7)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
