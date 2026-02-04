「TOPIX先物」手口情報（4日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限1万172枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万172枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 10172( 10172)
ABNクリアリン証券 9616( 9616)
バークレイズ証券 6473( 6473)
ゴールドマン証券 3783( 3719)
JPモルガン証券 3695( 3695)
ビーオブエー証券 2695( 2695)
モルガンMUFG証券 1675( 1655)
サスケハナ・ホンコン 1328( 1328)
シティグループ証券 921( 921)
ドイツ証券 620( 620)
日産証券 312( 312)
UBS証券 148( 148)
SBI証券 160( 124)
広田証券 108( 108)
野村証券 88( 88)
インタラクティブ証券 83( 83)
フィリップ証券 69( 69)
BNPパリバ証券 67( 67)
三菱UFJeスマート 70( 64)
松井証券 43( 43)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース