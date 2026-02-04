「TOPIX先物」手口情報（4日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限1万9859枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万9859枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 19859( 18659)
ABNクリアリン証券 17753( 17523)
バークレイズ証券 9736( 9427)
JPモルガン証券 10485( 7645)
ゴールドマン証券 7997( 4874)
モルガンMUFG証券 3513( 3513)
ビーオブエー証券 2411( 2367)
サスケハナ・ホンコン 1794( 1794)
BNPパリバ証券 1274( 1174)
野村証券 1475( 1125)
シティグループ証券 1511( 625)
ドイツ証券 496( 496)
UBS証券 501( 487)
日産証券 486( 486)
SBI証券 570( 476)
大和証券 3502( 402)
SMBC日興証券 307( 289)
広田証券 229( 229)
みずほ証券 253( 220)
フィリップ証券 209( 209)
岡三証券 21( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
