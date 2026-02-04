「日経225先物」手口情報（4日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万291枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月4日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万291枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10291( 10233)
ソシエテジェネラル証券 4952( 4952)
バークレイズ証券 3383( 3383)
サスケハナ・ホンコン 1377( 1377)
ゴールドマン証券 1374( 1246)
JPモルガン証券 1022( 912)
ビーオブエー証券 931( 803)
SBI証券 1299( 783)
日産証券 606( 606)
松井証券 592( 592)
楽天証券 1053( 567)
フィリップ証券 399( 399)
みずほ証券 356( 350)
野村証券 276( 276)
モルガンMUFG証券 266( 266)
三菱UFJeスマート 312( 250)
UBS証券 248( 236)
マネックス証券 120( 120)
BNPパリバ証券 155( 101)
三菱UFJ証券 95( 95)
シティグループ証券 88( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 66( 66)
ABNクリアリン証券 56( 56)
SBI証券 35( 23)
楽天証券 53( 23)
ドイツ証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 15( 13)
マネックス証券 10( 10)
JPモルガン証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース