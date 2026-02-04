ビーアールホールディングス <1726> [東証Ｐ] が2月4日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.5％減の11億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の19億円→15億円(前期は18.8億円)に21.1％下方修正し、一転して20.2％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の13億円→21.8億円(前期は12.6億円)に67.7％上方修正し、増益率が2.5％増→71.9％増に拡大し、5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の15.3億円→11.3億円(前年同期は12.6億円)に26.1％減額し、一転して10.4％減益計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来8円としていた今期の下期配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11.8％増の7.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.4％→8.6％に改善した。



