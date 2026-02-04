ＭＵＴＯＨホールディングス <7999> [東証Ｓ] が2月4日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比43.8％減の6億円に落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の11億円→7.8億円(前期は12.7億円)に29.1％下方修正し、減益率が13.6％減→38.7％減に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の7億円→103億円(前期は13.7億円)に15倍上方修正し、一転して7.5倍増益を見込み、一気に35期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.7億円→3.5億円(前年同期は5.7億円)に47.5％減額し、一転して38.4％減益計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来39円としていた今期の下期配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比52.8％減の1.7億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.0％→5.4％に悪化した。



