2026年2月4日（水）から2月10日（火）まで、『北海道どさんこプラザ札幌店』にて、胆振（いぶり）地域の特産品が集まる『北海道いぶりフェア』が開催されます。

胆振（いぶり）地域の特産品が100商品以上集まる『北海道いぶりフェア』。店内の催事スペースでは『北起屋（資）』の『ホッキごはん』や、『（株）カネダイ大野商店』の『生干ししゃも』をはじめ、日替わりで全14事業者による特産品の対面販売も行われます。

合計1,500円以上購入すると参加できる、胆振の特産品が当たるガラポン抽選会も実施されます！

さらに、イートインコーナーでは、胆振のワイン、日本酒、クラフトビールなどの有料試飲や、お酒に合う胆振のおつまみも味わうことができますよ。

北海道いぶりフェア

開催日時：2026年2月4日（水）～2月10日（火）8:30～20:00

開催場所：北海道札幌市北区北6条西4丁目 JR札幌駅西通り北口1階 北海道どさんこプラザ札幌店

胆振（いぶり）の特産品が一同に集まるフェアが札幌で開催されます！

時間は未定ですが、開催期間中は毎日、北海道胆振総合振興局キャラクター『いぶりONE-Jr.』も登場予定ですよ◎

被災木を使った木製キーホルダーも限定200個、無料配布されるので、ぜひ足を運んでみてくださいね！

