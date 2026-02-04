長岡駅近くにある数少ない角打ちワインショップ『LUCE(ルーチェ)』。

ボトル販売のほか、日替わりの試飲ワインがあり飲みながら楽しめる食事も提供しています。



店内には、東京で長年イタリアンの道をきわめたワインソムリエの木戸口直樹さん自ら、ワイナリーを巡って厳選したワイン約80種類が並びます。ワイン初心者がおいしいと感じられるようにと、食事とあわせてプロデュースしてくれます。



木戸口さんのオススメは、「SLAM DUNK(本日のおすすめワイン試飲 770円/税込み)」。

マイケル・ジョーダンのスラムダンクをイメージしたカリフォルニア産赤ワインです。濃厚で奥深い香りに飲む前から酔いしれてしまいそうです。ワインは香りが広がる時間を考えて、ゆっくり嗜むのがポイントだそう。



ワインのお供にはスペイン産の「生ハム(40g・1,045円/税込み)」を。

24カ月熟成した店主こだわりの生ハムで、赤ワインとの相性抜群。口の中に、まろやかな塩味とうま味が広がります。注文を受けたらその場で原木からスライスし、切りたてを出してくれます。



オススメのピザは、黒トリュフとマッシュルームペースト・４種類のチーズを香ばしく焼き上げた「マッシュルーム&トリュフ Mサイズ(26cm・1,958円/税込み)」。

手づくりの生地にオリーブオイル・自家製ホワイトソース・黒トリュフ・マッシュルームペースト・4種のチーズを乗せ、低温でじっくり焼き上げれば･･･香りとうま味の強い極上ピザの出来上がり。生地はパリッと食感で薄いのが特徴のローマピザ。店主がワインに合うピザをと焼くと香りが広がるトリュフに、チーズとマッシュルームの香りも相まって互いを引き立て合うピザを開発。ワインとのペアも最高です。



他にもシンプルだからこそ食材ひとつひとつにもこだわった「ナスと桜チップベーコンのアラビアータ(1,298円/税込み)」などもあります。店内は6席と落ち着いた空間で、一人飲みも大歓迎。ワインの世界に一歩踏み入れてみたいという方にピッタリのお店です。



◇LUCE(ルーチェ)

新潟県長岡市東坂之上町2-6-13 2F

問い合わせ先｜050-3562-8985

営業時間｜11:00～20:00 L.O.

定休日｜水曜