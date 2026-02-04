21歳の現役上智大生、整形に対する考え方を豪語「鼻は必修科目」 衝撃のダウンタイム写真も公開
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』（毎週火曜 後11：00）が3日に放送され、整形を経験した女性たちの恋愛観に迫る新恋愛企画を放送した。
【映像】21歳の現役上智大生、衝撃のダウンタイム写真
番組では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちの恋愛観に迫る新恋愛企画「シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜」がスタート。4人の女性と、6人の男性メンバーが初対面を果たした第1弾では、女性メンバーの整形事情や覚悟、過去のトラウマなどが赤裸々に明かされた。
現役上智大学生のなの（21歳）は、整形について「鼻は必修科目」と豪語。整形総額95万円というなのは、自身の鼻の整形について「鼻の中の骨をパズルみたいにくり抜いて移植する」という複雑な手術工程を解説した。
「あと、団子鼻を直すやつと、骨切りで幅寄せもやりました」と、“鼻整形フルコース”を行ったと明かし、当時のダウンタイム写真を公開。現役女子大生の口から飛び出すあまりにリアルな整形事情に、MCとスタジオゲストのYouTuber・てんちむ、元タレントでクリエイターのおかもとまりも、興味津々の様子で見守った。整形で自信をつけた一方、恋愛が遠のいてしまったもどかしい想いを抱える女性たちは、果たして運命の相手に出会えるのか...？
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。
【映像】21歳の現役上智大生、衝撃のダウンタイム写真
番組では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちの恋愛観に迫る新恋愛企画「シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜」がスタート。4人の女性と、6人の男性メンバーが初対面を果たした第1弾では、女性メンバーの整形事情や覚悟、過去のトラウマなどが赤裸々に明かされた。
「あと、団子鼻を直すやつと、骨切りで幅寄せもやりました」と、“鼻整形フルコース”を行ったと明かし、当時のダウンタイム写真を公開。現役女子大生の口から飛び出すあまりにリアルな整形事情に、MCとスタジオゲストのYouTuber・てんちむ、元タレントでクリエイターのおかもとまりも、興味津々の様子で見守った。整形で自信をつけた一方、恋愛が遠のいてしまったもどかしい想いを抱える女性たちは、果たして運命の相手に出会えるのか...？
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。