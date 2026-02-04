サントリーが山村宏太前監督とOB選手数名によるファンミーティングを開催

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は3日（火）、前監督の山村宏太さんとOB選手数名によるファンミーティングを開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

ファンミーティングは3月21日（土）に開催され、18:00に開場、19:00に開演を予定。会場は大阪府大阪市のホテルモントレグラスミア大阪となっている。

当日は山村さんとOB選手によるスペシャルトークショーのほか、選手サイン入りグッズが当たる抽選会など、さまざまなイベントを実施予定だ。定員は200名で、最小催行人数は50名としている。

プランは夕食代、飲み放題、交流会参加費が含まれる「日帰りプラン」と、日帰りプランの内容に加えて宿泊費を含む「宿泊プラン」、さらに各プランに6500円を追加して観戦チケットが付く「観戦付プラン」の3種類が用意されている。

なお、宿泊プランで宿泊予定のホテルは本イベントの会場であるホテルモントレグラスミア大阪と、ニューオーサカホテル心斎橋。観戦付プランに付いてくるチケットで観戦できる試合は、3月21日（土）と3月22日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催されるSVリーグ男子第18節のウルフドッグス名古屋戦（どちらか1試合で、席種はアリーナC席）となっている。

チケットの販売は、サントリーのファンクラブ会員が2月4日（水）12:30から10日（火）23:59まで、一般が2月12日（木）から3月13日（金）23:59まで行われる。申し込みはファンクラブ会員、一般それぞれの専用フォームから受け付けている。