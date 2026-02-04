43歳でミシンハマったコカド、“細部”こだわりの新作『ウエストポーチ』公開に“欲しい”声続々「白がかわいいねー」「チャームがカワイイ」
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が4日、自身のインスタグラムを更新。新作『ウエストポーチ』を公開した。
【画像】「めちゃくちゃ欲しいです！」反響、コカド新作「ウエストポーチ」
投稿で、自身が連載中の雑誌『COTTON TIME』（主婦と生活社）とからめて「『COTTON TIME』の連載『KOKADO TIME』でウエストポーチを作らせてもらいました」と報告。「財布、スマホ、AirPods、文庫本が入る大きさで作り方も難しくない形に出来たと思います。めちゃくちゃ使いやすいし、Dカンにカギやキーホルダーも付けれて便利です」と紹介し、「2月6日発売のコットンタイム3月号に型紙と作り方が載ってるので是非作ってみて下さい。オススメです！」と呼びかけた。
ボディ部分のロゴや、チャック部分はコンビ名と愛車をモチーフにしたデザイン、サイズなど、細部までこだわりが施されている。
この投稿に「欲しいですね！可愛いです」「これめちゃくちゃ欲しいです！！！！！」「織ネームがカワイイ」「白がかわいいねー」「ファスナーのチャームがカワイイですね〜」など、絶賛のコメントが多数寄せられた。
