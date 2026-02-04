木曜日は関東など東日本で晴れますが、西日本や北日本は雲の広がる所が多く、夜は北日本で雪や雨の範囲が広がりそうです。雲が広がる所も気温はこの時季としては高く、最高気温は3月並みの所が多くなるでしょう。

木曜日は上空に暖かい空気が流れ込み、日中は3月並みの気温の所が多くなりそうです。最高気温は関東から西の地域で13〜15℃くらいまで上がる所が多く、特に晴れる関東は日差しが暖かいでしょう。北海道や東北北部は水曜日より低い所が多くなりますが、平年並みか高い見込みです。西日本から北日本の雪の多い地域では引き続き、なだれや落雪、除雪作業中の事故にご注意ください。

◆木曜日の各地の予想最高気温

札幌 :1℃ 釧路 :1℃

青森 :6℃ 盛岡 :5℃

仙台 :12℃ 新潟 :10℃

長野 :11℃ 金沢 :12℃

名古屋:13℃ 東京 :14℃

大阪 :13℃ 岡山 :14℃

広島 :14℃ 松江 :14℃

高知 :15℃ 福岡 :16℃

鹿児島:16℃ 那覇 :23℃

気温は上がる所が多いですが、すっきり晴れる所は少ない見込みです。湿った空気の影響で、西日本は雲が広がりやすく、九州では朝から所々で雨が降りそうです。また、東北も午前中から雨や雪の降る所があり、北日本は日本海の低気圧が急速に発達しながら近づく影響で、夜は北海道や東北北部で雨や雪の降り出す所が多いでしょう。強風や落雷、突風にもご注意ください。

金曜日は北日本で大荒れとなる所があり、土曜日から日曜日は西日本から北日本の日本海側で大雪となる所がある見込みです。また、週末は西日本から東日本の太平洋側も雪の降る所がありそうです。週末は全国的に厳しい寒さも戻るため、気温の変化にもご注意ください。