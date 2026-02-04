サッカー・J3、福島ユナイテッドFCの三浦知良選手が4日、チームがキャンプを行う千葉・成田での練習に参加。6日開幕の明治安田Jリーグ百年構想リーグへ向けて意気込みました。

自身5年ぶりのJリーグ復帰となった三浦選手は「ここまでいい準備をしてきた。今週からいよいよ始まるので楽しみ」と開幕を待ち望んでいる様子。

開幕戦については「変に意識するよりもシーズンを通してトータルで考えなければいけない」と平常心で臨むと強調。「(最後まで)戦い抜けるように自分の体と頭を調整しながらやっていきたい」とシーズンの先までを見据えます。

チームに合流してからは約1か月が経過。「みんな親切にしてくれるし気も遣ってくれる。仲良くやれていると思う」と若手になじんできたことを語ります。その上で「ピッチに立ったら年齢は気にならない。年齢関係なくピッチの上では要求し合いながら、高いレベルを目指してやれたら」と若手との融合に意欲を見せました。

「このチームに来て1試合でも(多く)勝ちたいし、仲間と一緒に勝利を挙げたい。その役に立ちたい」と自らをチームのためにささげる覚悟を語った三浦選手。「最善の準備をして、まずは百年構想リーグの(閉幕する)6月までやり抜きたい」と決意を示しました。