NGT48が6期生オーディションの参加者を8日まで募集している。15年の創設からグループを支えてきた1期生で埼玉県出身の清司麗菜（24）と、昨年加入した5期生で長野県出身の北澤百音（17）が「オーディションを受ける人、受けようと思っている人の参考になれば」と、県外から拠点の新潟にやってきた当時を振り返り語り合った。【斎藤慎一郎】

−ともに県外出身。親元を離れてNGTに加入

清司 中学生の時に1人で新潟に来たんですけど、最初のころはホームシックになりました。1度、公演の前に気持ちが切れちゃって。楽屋で寝転んだまま大泣きをしたことがありました。日常生活でも、身の回りのことや、今まで親がやってくれていたことを1人でやらなきゃならなくて。よく泣きながら電話をしていました。

北澤 麗菜さんが…想像つかない…。

清司 確かに今の私からは想像つかないかも（笑い）。

北澤 私は週に1回くらい長野の実家に帰っているんです。親とも頻繁に会っているので、1人っていう感覚はあまりないです。ご飯も、料理が好きなので、1人でもつくるのは苦にならないです。ただ、朝はいつも母に起こしてもらっていたので。そこがつらいです（笑い）。

清司 私、寝坊して大遅刻したことがある…。

北澤 えーっ!?

清司 首都圏のお仕事の時に新幹線に乗り遅れて。大急ぎで行ったけど間に合わず。スタッフさんにめちゃくちゃ怒られた。社会人と同じで遅刻はアウト。遅刻したらクビ、というくらいに思って活動している。

北澤 私は朝に配信があるので、早起きはしています。配信がないときは親に頼んで、連絡を入れてもらって。やっぱり両親には協力してもらっています。

−学業については

清司 今の学生メンバーは学業優先だけど、私が入ったころは、どっちかというと仕事優先。仕事がお休みの日は通学していました。宿題を楽屋に持ち込んで、年上のメンバーに教えてもらったり、年の近いメンバーと一緒に勉強したり。補習を受けなければならなくなったら、その分、アイドル活動の時間がなくなる。だからテストは頑張りましたね。

北澤 私も最初のころは、リポートを同期の家で一緒にやったりしました。1人の時は受験勉強を思い出して、テレビのリモコンやスマホを、手が届かなくて、見えないところに置いて勉強しています。

清司 仕事が終わって、家に帰ってテスト勉強って大変だよね。でも、両立しないと。勉強を頑張らないと、仕事で頑張りたくても頑張る機会がなくなる。学生のメンバーの両立は絶対に必要。

−食生活はどのように

清司 今は自炊しています。高校生のころはコンビニで買ったり、外食で済ませていたけど、やっぱりお金がかかるし。やりくりするには自炊しなきゃ、って。

北澤 最近の悩みは、それなんです。レッスンなどで帰りが遅くなると、そこから料理するのは、大変だなって。だから買ってしまう。麗菜さんの話を聞いて、あらためようと思います。

−ご両親のご苦労は

清司 学生の時は月に1回くらい会いに来てくれました。共働きなのに時間を合わせてくれて。あとはお金。20歳になるまでは頼ってばかりで。本当に感謝しています。ずっとこのままというわけにはいかないので、節約のためにも自炊を始めました。

北澤 私もまだ学生というのもあるけど、生活費は出してもらっています。洋服を買うときも。本当に助けてもらっています。

清司 中学生のころ、新潟に会いに来てくれた帰り際に、親は泣いていました。心配だったんだな、って思う。

北澤 私も実家から新潟に戻る時、いつも父親に「行っちゃうのか…」って言われます

清司 両親には感謝しているよね。衣装を着て、キラキラした姿を見られるのは、両親にとっても特別なのかなって。離れて暮らしている分、だから頑張らなきゃならない。

北澤 そうですね。本当に思います。

−オーディション参加を考えている人たちにメッセージを

北澤 家に帰ったらご飯があって、家族がいて、という生活ではないけど、自分が好きなことができている今が、自分は輝いていると思っています。覚悟を持って来てほしいです。

清司 県外から来た身としては、合格したら続けていく覚悟が必要。最初から理想通りにいくことはないので、続けていった先に、自分にとっての良い未来が見えてくると思います。

◆清司麗菜（せいじ・れいな）2001年（平13）4月19日、埼玉県生まれ。15年1期生としてNGT48に加入。18年4月に研究生から正規メンバーに昇格。23年の「第5回AKB48グループ歌唱力NO・1決定戦」のユニット戦で優勝。24年は個人で5位。全国スケートボード施設連絡協議会のアンバサダー。趣味はスケートボード、筋トレ。血液型O。

◆北澤百音（きたざわ・もね）2008年（平20）8月5日、長野県生まれ。25年1月にお披露目。同年5月のスプリングコンサートに出演した。特技はテニス、卓球。