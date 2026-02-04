2月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に、俳優の高橋英樹と船越英一郎が出演した。

38年前のドラマで共演してからの付き合いだが、一緒にトーク番組に出演するのは初めてというふたり。81歳の高橋は、腱鞘炎の一種である「バネ指」の手術を全身麻酔で受けたことなどを話した。

一方の船越は65歳。「生活に大きな変化があったんですって？」という黒柳に、やや照れながら「あの…結婚して子供を授かりまして」と、1歳半の子どもがいることを報告。「かわいい？」と黒柳に聞かれ、満面の笑みで「かわいいですね」と答えた。

船越は1982年、テレビドラマで俳優デビュー。日本テレビ系『火曜サスペンス劇場』やテレビ朝日系『土曜ワイド劇場』などに多数出演し、「2時間ドラマの帝王」「ミスター2時間ドラマ」などと呼ばれるようになった。

プライベートでは、女優の松居一代と2001年に結婚。「仲良し夫婦」として知られ、2006年には「パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞するほどだったのだが……。

「松居さんは船越さんより3歳年上で離婚歴があり、お子さんもいましたが、夫婦仲は円満で、芸能界きっての『おしどり夫婦』と言われていました。

ところが2016年、離婚危機が報じられます。松居さんは過激な言葉でブログやYouTubeで船越さんの不倫疑惑を訴え、ついには自殺未遂騒動を起こすなど行動がエスカレート。船越さんは不倫疑惑を完全に否定、松居さんからのDV被害を訴えて事態は泥沼化します。調停を経て離婚が成立したのは、2017年12月のことでした」（芸能記者）

そんな船越の再婚が報じられたのは、2025年8月のことだった。

「『女性セブン』が22歳年下の女性と船越さんが再婚したこと、そして第1子が誕生したことを報じました。お相手の松下萌子さんは、1997年に『全日本国民的美少女コンテスト』で『マルチメディア賞』を受賞。女優やチョークアーティストとして活躍。2018年にバラエティー番組で共演したことから交際に発展したそうです。

お子さんが1歳半ということは、2024年夏ごろに生まれたのでしょう。船越さんにとっては、初めての『実子』ということになります」（同前）

『徹子の部屋』では愛犬についても語るなど、幸せそうな船越。

一方で、元妻の松居は……。

「2022年からアメリカ・ニューヨークの高級レジデンスで暮らしていて、その様子をかなりの頻度でブログで発信しています。月間に300超の投稿をすることもありますが、2026年は1月8日が最後で、1カ月近く更新が途絶えています（2月4日時点）。2025年も7月に『悲しいメールが原因です』と体調が悪化したことを報告し、3カ月ほど更新がないこともありました。

現時点で最後の更新のタイトルは『冬のセントラルパーク』。ニューヨークにある大型公園のセントラル・パークを訪れたことを明かし、写真とともに《ところどころに雪が残っていました》などとつづったものです。体調が悪いなどということは、まったく書いていないのですが……」（同前）

まさかのサスペンス展開でなければよいが……。