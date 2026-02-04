インスタグラムを更新

元プロ野球選手の杉谷拳士氏が4日、自身のXを更新。動画出演しているGoogleジャパン公式Xの投稿を引用しながら、「Google検索コーチ」就任を報告した。

胸に大きく「Google」のロゴと検索バーが入ったユニホームに、「G」のロゴ入りキャップ姿で動画に登場した杉谷氏。「Googleさんの企画で侍ジャパンのみなさんを検索でサポートするという検索コーチに就任させていただきました。これからGoogleのAIモードを使って色々と検索していきたいと思います！」と挨拶した。

2022年に引退した杉谷氏。前日には自身のXで「実はコーチ就任のオファーがあり、お受けさせていただくことになりました」とつづり、大きな反響を集めていた。今回の投稿では「たくさんのメッセージありがとうございました Google 検索コーチに就任いたしました!!」と明かしている。

続けて「Googleさんと共に侍ジャパンを応援します」と決意を述べた投稿には、ファンからコメントが殺到した。

「野球引退後にGoogleと仕事してるの、本当にセカンドキャリアの鏡だと思う」

「さすがエンターテイナー 検索コーチって初めて聞いた！」

「絶対現役の時より稼いでてすごい」

「現役時代の『守備範囲の広さ』が、ついにGoogleの検索範囲まで広がっちゃいましたか…！」

「コーチ就任っていうから露出減るのかな、、と懸念していたけどそういうことだったのね笑」

この日が35歳の誕生日ということもあり、Google公式をはじめ祝福の声も届いていた。



（THE ANSWER編集部）