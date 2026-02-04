「かつみ・さゆり」さゆり、美脚際立つミニドレス×ツインテール姿公開「異次元」「体の半分以上が脚」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/04】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが2月3日、自身のInstagramを更新。階段で撮影した衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ベテラン夫婦芸人の妻「体の半分以上が脚」ミニドレスで異次元スタイル披露
さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」と書き出し、衣装姿のオフショットを複数枚投稿。「昨日は『ツインテールの日』だったんですね〜」とつづり、スラリと伸びる脚が際立つ白いショート丈のドレス衣装にハーフアップのツインテールを合わせて、笑顔の姿を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「異次元」「体の半分以上が脚」「二度見した」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ベテラン夫婦芸人の妻「体の半分以上が脚」ミニドレスで異次元スタイル披露
◆さゆり、階段での衣装ショット披露
さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」と書き出し、衣装姿のオフショットを複数枚投稿。「昨日は『ツインテールの日』だったんですね〜」とつづり、スラリと伸びる脚が際立つ白いショート丈のドレス衣装にハーフアップのツインテールを合わせて、笑顔の姿を公開している。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「異次元」「体の半分以上が脚」「二度見した」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】