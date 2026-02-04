5児の父・杉浦太陽「節分は手巻き寿司の恵方巻き」豪華料理並ぶ家族での節分公開 「理想」「ほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の杉浦太陽が2月3日、自身のInstagramを更新。家族での節分プライベートショットや豪華料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃんの夫「手巻き寿司の恵方巻きで」豪華料理並ぶ家族での節分
杉浦は「節分は手巻き寿司の恵方巻きで」とつづり、当日のプライベートショットを4枚投稿。「子どもたちが凄く楽しみにしてる日なんです」と明かし、白いご飯を中心に、魚介や卵焼き、野菜などが食卓に並び、手巻き寿司を楽しむ様子が写されている。
また、妻で元モーニング娘。でタレントの辻希美と第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショットも公開し「夢空は初節分だね」ともつづっている。
この投稿には「家族仲が良くて素敵」「手作り感があっていい」「見ているだけでほっこりする」「料理が豪華」「理想の家族」「節分の雰囲気が伝わる」などの反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
