＝LOVE大谷映美里、前髪ぱっつんの新ヘアスタイル公開「可愛さ増してる」「雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。前髪を切りそろえた新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「雰囲気変わる」前髪ぱっつんの新ヘア
大谷は「前髪ぱっつんにしたよ」とつづり、前髪をまっすぐ切りそろえた姿を投稿。白いオフショルダートップス姿で、艶やかな新しいヘアスタイルが印象的な屋外でのショットを公開している。
この投稿には「似合いすぎ」「二度見した」「雰囲気変わる」「可愛さ増してる」「お人形さんみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
