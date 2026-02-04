NECパーソナルコンピュータは、Androidタブレット「LAVIE Tab」シリーズの新モデルとして、フラッグシップモデル「LAVIE Tab EX」と、大画面にペンとキーボードを標準添付した「LAVIE Tab T12N」の2シリーズを2026年2月12日（木）に発売します。

「LAVIE Tab EX」

記事のポイント デジタルペン対応で、創作や生成AIを活用した作業にも活用できます。キーボードを組み合わせることで、ノートPCのように使うことも可能。プライベートからビジネスまで幅広いシーンで使えます。

高性能SoCを搭載したプレミアムモデル「LAVIE Tab EX」

「LAVIE Tab EX（TX117/LAS）」は、Qualcomm Snapdragon 8 Gen3を搭載した高性能タブレット。高い処理性能とAI演算能力により、イラスト制作や動画編集といったクリエイティブ用途から、生成AIを活用した作業まで幅広く対応します。メモリにはLPDDR5x 12GB、ストレージにはUFS4.0対応の約256GBを採用し、アプリ起動や大容量データ処理を快適に行えます。

ディスプレイは11.1型で、解像度は3.2K（3200×2000ドット）。340ppiの高精細表示と144Hzの高リフレッシュレートに対応するほか、最大800nitsの高輝度表示により屋外での視認性も確保しています。

付属のデジタルペンはマグネット充電式で、8192階の筆圧検知と傾き検知に対応。低遅延で自然な書き心地を実現し、ダブルタップやスワイプによるツール切り替えも行えます。筆記音やハプティクス（振動）によるフィードバックにも対応しています。

本体はシリコンカーボンバッテリーを採用し、厚さ約6.2mm、質量約460gの薄型軽量設計と長時間駆動を両立。Corning Gorilla Glass 7iや防塵防滴（IP53）にも対応し、屋内外での使用も想定しています。

また、caseplayと連携した特典として、約2000種類以上のデザインから選べる着せ替えケースが1つもらえるクーポンを同梱。別売オプションとして、スタンドカバー付きキーボード（PC-AC-AD065C）も用意されます。

ペンとキーボードを標準添付した「LAVIE Tab T12N」

「LAVIE Tab T12N（T1275/LAS）」は、12.1型の大画面ディスプレイを搭載し、デジタルペンとキーボードを標準添付したオールインワンモデル。購入後すぐに手書きメモや文書入力などの作業や学習用途に利用できます。

ディスプレイは2.5K（2560×1600ドット）解像度で、最大800nitsの高輝度表示に対応。屋外でも見やすく、資料作成や学習用途に適しています。標準添付のキーボードカバーにはスタンド機能やショートカットキーを備え、動画視聴からレポート作成まで幅広く活用できます。

プロセッサーにはMediaTek Dimensity 6400を採用。メモリは12GB、ストレージは約256GBで、microSDにも対応しています。

別売オプションとして、PUレザー素材を採用したタブレットカバー（PC-AC-AD054C）や、9Hの高硬度ガラスを使用したガラス保護フィルム（PC-AC-AD055C）も用意されます。

NECパーソナルコンピュータ 「LAVIE Tab EX／LAVIE Tab T12N」 発売日：2026年2月12日 オープンプライス

