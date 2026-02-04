３日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）では、「マイクロアグレッション」（＝無意識に相手を傷つけるわかりやすい差別）について取り上げた。相手をほめたつもりの「若いのにしっかりしてるね」などの言葉もこれに該当すると専門家が説明した。

出演した元ＮＨＫアナウンサーでタレントの神田愛花は、夫がお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀ということで、モヤモヤする言葉をかけられることがあるという。

「共働きじゃないですか、我が家って。旦那さんが稼いでるのに、なんで仕事するの？ってよく言われるんですよ、同世代の女性から。ＳＮＳでも言われます」と神田。「卵が今値上がりしてますけど、安いのを買いたいじゃないですか。『今、卵が高い』とかって番組で言うと、『旦那と２人で稼いでるんだから』みたいな。旦那さんが働いてたら女性は稼いじゃいけないのかなとか、すごくモヤモヤします」と語った。

そのほか、「女子アナだから挫折したことないでしょとか、悩み事があっても女子アナだからいいじゃんとかって言われるんですよ」と、女子アナへのやんわりとした“攻撃”もあるという。

「女子アナだからプライド高いんでしょとか言われて、悔しいから、じゃあプライド高くなってやろうっていう方にいこうかと思いますね」とぶっちゃけていた。