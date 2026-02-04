（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）

ここからは私･鳥海がお伝えします。前回は人気観光地・静岡・熱海で食べ歩きで楽しめる最新スイーツを紹介しましたが、そんな熱海は、今、宿泊は素泊まりで夕食は好きな店で食べる“泊食分離”がトレンドとなっているんです。…ということで今回はそんなスタイルの方にも大満足してもらえる熱海のワンランク上の絶品グルメ紹介します。どうぞ。





首都圏を中心に幅広い世代に人気の“熱海”いつ行っても、新しい発見があるなど、日々進化を続け、人々を魅了しています。中でも、前回紹介した食べ歩きにピッタリなスイーツは、味はもちろん、写真映えもするものばかりでこれを目的に熱海へ来る人もたくさんいます。そしてもう一つ、熱海で今注目されているのが「泊食分離」という旅行のスタイル。宿泊先では温泉を楽しみ、食事は外に出て好きなものを楽しむいいとこどりの“自由”な過ごし方が人気を集めているんです。（鳥海氏･現場リポート）「街中に出ておいしい夕食を食べる人が増えている中で、きょうは私がちょっと行ってみたいお店の方をレポートしていきたいと思います」まずは熱海駅前商店街のエリアから。（鳥海氏）「熱海駅からこの坂を下りてきまして、ちょっと気になっていたお店が、こちらの『囲炉茶屋』というお店になります。さっそく行ってみたいと思います」ここ和食処「囲炉茶屋」は、その名の通り、囲炉裏を囲みながら目の前のアツアツの串焼きや海鮮料理が味わえると観光客はもちろん地元の人にも親しまれています。（鳥海氏）「さっそくお店に入った瞬間に、こういったものが並んでいるんですが、こちらは何になるんですか？」（囲炉茶屋 櫻井 光浩 社長）「こちら串焼きが5本選んでいただくようになっています」（鳥海氏）「こういう風に並んでいる姿ってなかなかないですよね」（囲炉茶屋 櫻井 光浩 社長）「はい」（鳥海氏）「じゃここで選んで席に持って行って焼くって感じなんですかね？」（囲炉茶屋 櫻井 光浩 社長）「そうですね。炭火で、ここにある食材を焼いていただく…そういうふうな趣向になっています」ここの串焼きは好きな食材の串を選び自分で焼いて楽しむスタイル。熱海の海産物から肉まで約30種類の具材が並びます。どれもおいしそうで、これだけ種類があると、やはり迷ってしまいます。（鳥海氏）「シシャモでいきます。ホタテもせっかくなのでいただいて」こちらでは、ほとんどのテーブルに囲炉裏があるため、自分のペースで焼くことができます。会話を楽しみながら自分の好きなタイミングで食べられるのも魅力の一つです。まずは、ふっくらと焼きあがったシシャモからいただきます。（鳥海氏）「自分で焼いているから持ってくる時間もないので、本当の熱々が食べられますね。おいしい」外は香ばしく中はふっくら。できたてを食べることができるのも、このスタイルならではです。続いては、人気だという地鶏をいただきました。（鳥海氏）「熱っ。おいしい。いやあ、囲炉裏いいですね。素材の味がダイレクトに伝わるというね、そういう感じがあって。炭火で焼くと違いますので、ガスとか電気のものと比べるとやはり本当においしく召し上がれますよ」さらに、この店イチオシという料理が…私も初めて出会った「アジのレアフライ」。フライでありながら、中はなんと生の状態という…なかなか想像できない未体験の料理です。（鳥海氏）「おいしい！レアだ…やはり。ちょっと中が生ぐらいが、これおいしいんですよ。これ新鮮じゃなきゃ無理ってことですよね。お刺身で出せるようなアジを使ったアジフライ。鮮度のいいものを使わせていただいています」またディナーにはコース料理も。宿泊代が少し浮いた分、こちらで豪華に海鮮を満喫するのもおすすめです。（鳥海氏）「夕食の選択肢が多いっていうのは、これから観光地として優位性になってくるということで、そういった楽しみ方…もっといろいろ巡ってみたいと思います」続いては熱海銀座商店街のエリアへ。（鳥海氏）「ちょっとね前からおいしそうだなと思って気になっていたお店が、こちらなんですけど、さっそく、きょうはこちらで食事ができるということで、行ってみたいと思います」やってきたのは2025年1月にオープンした「SUMIBI STEAK 藤間」。大人の隠れ家のような作りで、ステーキやワインもそろっていますが、こちらのイチオシは意外にも干物だといいます。（鳥海氏）「どういったコンセプトのお店なんですか？」（SUMIBI STEAK 藤間 小林 竜也さん）「うちはハイパー干物といいまして…」（鳥海氏）「ハイパー干物！？」（SUMIBI STEAK 藤間 小林 竜也さん）「はい！そちらを使った創作料理をおすすめでやっています」（鳥海氏）「ちょっと創作料理は分かったんですけど、ハイパーっていう言葉が強すぎて頭に入ってこないんですが…ハイパー干物ってどんなものなんですか？」（SUMIBI STEAK 藤間 小林 竜也さん）「うちのオーナーがハイパー干物クリエイター。それで、こだわりの干物をハイパー干物と称して…」（鳥海氏）「そうか、じゃあクリエイティブなNEWスタイルの干物が食べられるということで…」オーナーの藤間さんは熱海で干物を販売する干物のスペシャリスト。通販では1年半待ちになるほどの人気を誇っているんです。そんな干物を使った創作料理がこちらでは大人気で、中でも特におすすめだというのが…。（SUMIBI STEAK 藤間 小林 竜也さん）「土器で作られた釜めしを炊く調理器具がございまして、そちらで炊き上げたハイパー干物の釜めしを、ぜひおすすめで食べていただきたいですね」（鳥海氏）「これ見ないと分からないので見せていただいてもよろしいですか？」（SUMIBI STEAK 藤間 小林 竜也さん）「かしこまりました」干物の種類は日替わりで今回は「サバの塩干」。香ばしくふっくら焼いたサバを、釜めしにたっぷり入れます。（鳥海氏）「具材とお米とか出汁が中に入った状況かと思いますが、これもね、もうね絶対おいしいのは間違いないと思うんですが、土器が隣にあるんですが、ちょっとこの中に入れる？ってこと？」（SUMIBI STEAK 藤間 小林 竜也さん）「はい、そうなんです」（鳥海氏）「お願いしてもいいですか？」（SUMIBI STEAK 藤間 小林 竜也さん）「こちら蓋でしてこちらを外して」（鳥海氏）「こういう感じなんだ！」（SUMIBI STEAK 藤間 小林 竜也さん）「出先でオーナーが見つけて持ってきてくれました。これをうちでやろうと…」土鍋で炊く釜めしは珍しくありませんが、こちらではなんと土器を使っているんです。炊きあがりの風味も一味違うそうですが…。（鳥海氏）「おー。開けた瞬間に何とも言えないサバの香りがしていますし…ということで…身がほっこりというか幸せな味。釜めしいいですね」（SUMIBI STEAK 藤間 小林 竜也さん）「釜めしは釜めしでまた違った干物の味がでておいしいかと思います」（鳥海氏）「干物の味がご飯に負けてない干物の強さというのが感じられます」ふっくらと炊きあがったご飯と干物の旨味がしっかりと染み込んだ贅沢な一品。（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏･現場リポート）「今までは宿泊するホテルや旅館で夕食を食べるのが一般的だったのが、最近では素泊まりで宿は予約して外でご飯を食べるというのが増えている中で、地元で展開している飲食店でおいしいものを食べる。そして、そのお店を開拓しながらしていくのも楽しいと、そういったところで、こういった隠れ家的なお店をみつけて入る。これも新しい今の時代の流れなのかなというふうに思います」