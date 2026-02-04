昨年の日経新春杯１４着以来、休養していたホールネス（牝６歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロペデヴェガ）は武豊騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組み、京都記念（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）で復帰する。

巌流島Ｓ１着でオープン入りのデイトナモードは北九州短距離Ｓ（２月１５日、小倉競馬場・芝１２００メートル）で連勝を狙う。

プロキオンＳ１３着のシゲルショウグン、ポルックスＳ７着のポッドロゴは仁川Ｓ（２月２８日、阪神競馬場・ダート２０００メートル）へ向かう。

根岸Ｓ１６着のケイアイドリーは千葉Ｓ（３月２２日、中山競馬場・ダート１２００メートル）で反撃を期す。

小倉牝馬Ｓ７着のパレハは小倉大賞典（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）。リゲルＳ６着のゴートゥファーストはフェブラリーＳ（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）に登録するが小倉大賞典、中山記念（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル）も視野。

睦月Ｓ３着のニホンピロキーフは洛陽Ｓ（２月１４日、京都競馬場・芝１６００メートル）を目指す。